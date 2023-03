AfD in Bremen von Wahl ausgeschlossen: Der Grund ist die Partei-Struktur selbst

Bremen - Am 14. Mai 2023 wählen die Bremer eine neue Bürgerschaft und damit auch den Bürgermeister des Zwei-Städte-Staates. Die AfD hingegen wird wohl nicht zur Wahl stehen. Das hat die rechtspopulistische Partei selbst zu verschulden.

Der Bürgerschaftsabgeordnete Heinrich Löhmann (62, v.l.n.r.) als Vertrauensperson des Notvorstandes der Bremer AfD, sowie Fabian Jacobi (49) und Sergej Minich (35) als Vertrauenspersonen der Bremer AfD, bei einer Sondersitzung des Wahlbereichsausschusses Bremen zur Bürgerschaftswahl. © Focke Strangmann/dpa

Aus zwei mach keine: Am Donnerstag hat der zuständige Bremer Wahlbereichsausschuss entschieden, dass die Partei nicht zur Bürgerschaftswahl antreten darf.

Im deutlich kleineren Bereich Bremerhaven werden die Kandidaten der AfD zwar auf dem Wahlbogen stehen, doch zum Erlangen des Fraktionsstatus wird das kaum reichen.

Grund für den Teilausschluss des Landesverbandes der in Teilen als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften Partei ist das vorherige Einreichen zweier Wahllisten. Nämlich eine am 6. Dezember 2022, und eine am 16. Januar 2023. Das berichtet unter anderem die taz.