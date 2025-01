AfD mit drastischen Forderungen: Deutschpflicht in Moscheen und Grenzzäune

München - Eine Deutschpflicht in Moscheen, ein Volksbegehren für ein bayerisches Asyl-Notstandsgesetz und wenn nötig Grenzzäune bauen: Mit diesen und weiteren ähnlich drastischen Forderungen rüstet sich die bayerische AfD-Landtagsfraktion für den Wahlkampf.

AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner (46) fordert ein "Anti-Islamisierungs-Paket". © Peter Kneffel/dpa

"Links führt in den Untergang, rechts führt zu Fortschritt, Wachstum, Wohlstand und Sicherheit", sagte Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner (46) nach einer Fraktionsklausur in München.

Die Deutschpflicht in Moscheen, also dass dort auch auf Deutsch gepredigt wird, will die AfD etwa mit einer Selbstverpflichtungserklärung durchsetzen. Wer sich nicht daran halte, der mache sich "als integrationsunwillig bemerkbar und muss die notwendigen Konsequenzen tragen", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Christoph Maier (41).

Ebner-Steiner warb im Namen ihrer Fraktion für ein "Anti-Islamisierungs-Paket für ein freies Bayern": Die AfD will bayernweit Minarette verbieten, ebenso Burkas im öffentlichen Raum und Kopftücher im öffentlichen Dienst. Alle Vereinigungen des politischen Islams sollen verboten werden. Den Islamunterricht an bayerischen Schulen will die AfD wieder abschaffen.

Weil sie damit im Landtag chancenlos ist, will die AfD per Volksbegehren versuchen durchzusetzen, dass bayerische Kommunen einen "Asyl-Notstand" ausrufen dürfen, also "dass eine Überlastung der Gemeinde mit Flüchtlingen vorliegt", sagte Maier.

"Und durch Ausrufung des sogenannten Asyl-Notstands sollen dann keine weiteren Flüchtlinge mehr zugewiesen werden dürfen." Die Umsetzung des Volksbegehrens werde noch für dieses Jahr geplant.