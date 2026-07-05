AfD-Parteitag endet: Kleinere Versammlungen am Sonntag, Polizei im Einsatz

Erfurt - Die AfD beendet mit Beratungen über Änderungen an der Parteisatzung und anderen internen Regularien in Erfurt am Sonntag ihren Parteitag.

Um die Durchführung des AfD-Parteitages zu gewährleisten sind mehrere tausend Polizisten am Wochenende in Erfurt im Einsatz. © Michael Reichel/dpa

Nach Protesten mit zehntausenden Menschen gegen das Treffen will sich die Stadt am Nachmittag zu dem Großeinsatz rund um den Parteitag äußern. Auch das Bündnis "Widersetzen" will Bilanz ziehen.

Ob es am zweiten Tag des AfD-Delegiertentreffens in der Messe Erfurt erneut zu Protesten kommt, ist unklar. Die Polizei Thüringen teilte mit, dass für Sonntag zwei kleinere Versammlungen angekündigt seien. Einmal im Bereich der Rathausbrücke sowie ein Aufzug vom Willy-Brandt-Platz über den Stadtring bis zum Fischmarkt. Die Nacht sei laut den Beamten ruhig verlaufen. Der Samstag in großen Teilen auch, hieß es.

Laut dem Bündnis "Widersetzen" hatten sich etwa 50.000 Menschen an Protesten beteiligt - darunter 17.000 an Blockaden. Die Polizei hingegen sprach von rund 31.000 Menschen.

Viele AfD-Delegierte waren sehr früh in von der Polizei eskortierten Bussen angereist, dass sie ohne Schwierigkeiten zum Messegelände gelangten. Der Parteitag am Samstag konnte pünktlich um 10 Uhr beginnen.

Die wesentlichen Punkte hatte der Parteitag am Samstag zügig abgehakt. Größere Kontroversen blieben aus, denn der Fokus liegt auf den anstehenden Landtagswahlen Osten des Landes nach dem Sommer. Die AfD hofft auf eine erste Regierungsbeteiligung und will sich geschlossen präsentieren.