AfD-Parteitag in Passau: Rauchbombe und Straßenblockade bei Protesten

Passau - Begleitet von mehreren Gegendemonstrationen trifft sich die bayerische AfD zu einem zweitägigen Landesparteitag.

Menschen protestieren in Passau gegen den Landesparteitag der AfD Bayern. © Armin Weigel/dpa

Schon mehrere Stunden vor Veranstaltungsbeginn am Samstag haben sich nach Polizeiangaben rund 1000 Gegner in der Passauer Innenstadt versammelt.

Der Parteitag findet in der Dreiländerhalle statt. Dort soll die größte Demonstration stattfinden.

Insgesamt sind 5000 Teilnehmer bei den verschiedenen Demos und Kundgebungen angemeldet.

Am Samstagmorgen habe es einzelne Störungen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. So sei eine Rauchbombe gezündet und eine Straßenblockade versucht worden. Bei einer Demonstration hätten einzelne Teilnehmer eine andere als die genehmigte Route gehen wollen.

Die Polizei ist mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort, um die Sicherheit der Teilnehmer und Anwohner zu gewährleisten.

Im Bereich der Dreiländerhalle wurde für Samstag eine Flugverbotszone eingerichtet, die auch Drohnen einschließt.