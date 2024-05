AfD-Parteitag: Sachsens Landeschef will nicht über Krah-Krise sprechen

Glauchau - Tag 2 des AfD-Parteitags in Glauchau : Sachsens Landeschef machte deutlich, dass eine Diskussion über Europakandidat Maximilian Krah (47) unerwünscht ist.

AfD-Bundeschef Tino Chrupalla (49) teilte in seiner Rede gegen die einstigen Partner im Europaparlament aus. © Christoph Reichwein/dpa

Der Parteitag sei das falsche Podium, um über das Krisenmanagement der Bundespartei in dieser Sache zu sprechen, mahnte Landeschef Jörg Urban (59) am heutigen Samstag die Delegierten in Glauchau im Landkreis Zwickau. Krah selbst blieb dem Treffen fern.

AfD-Bundeschef Tino Chrupalla (49) teilte beim Parteitag gegen die bisherigen Partner der Rechtspopulisten im Europaparlament aus. Die rechte ID-Fraktion im Europaparlament hatte am Donnerstag alle neun AfD-Abgeordneten ausgeschlossen, zuvor hatten unter anderem Äußerungen Krahs zur SS für scharfe Kritik gesorgt.

Chrupalla sagte, die Partei habe schon viele Krisen bestanden. Dies sei ein "kleines Krischen". Er verbitte sich jede Einmischung der Parteien von Marine Le Pen und Giorgia Meloni, sagte Chrupalla.

Meloni stehe als Ministerpräsidentin in Italien für mehr Migration und mehr Waffen im Krieg in der Ukraine. "Diese Melonisierung wird es mit uns nicht geben."