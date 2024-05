AfD-Parteitag: Chrupalla wettert gegen einstige Partner

AfD-Chef Tino Chrupalla (49) griff die einstigen europäischen Partner an. © Sebastian Willnow/dpa

Er verbitte sich jede Einmischung der Parteien von Marine Le Pen (55) und Giorgia Meloni (47), sagte er am Freitagabend beim Landesparteitag im sächsischen Glauchau. Meloni stehe als Ministerpräsidentin in Italien für mehr Migration und mehr Waffen im Krieg in der Ukraine.

"Diese Melonisierung wird es mit uns nicht geben." Seine Partei werde sich nicht verbiegen, um für andere ansehnlicher zu werden. "Für uns stehen immer die deutschen Interessen an erster Stelle."

Die ID-Fraktion hatte am Donnerstag mit sofortiger Wirkung alle neun AfD-Europaabgeordneten ausgeschlossen. In der Entscheidung wurde unter anderem verwiesen auf eine "Reihe von Vorfällen, an denen Herr Maximilian Krah und damit auch die deutsche Delegation der Gruppe beteiligt waren".

Diese hätten dem Ruf der Gruppe geschadet. Zuvor hatten unter anderem Äußerungen Krahs (47) zur SS für scharfe Kritik gesorgt.