AfD scheitert im Ordnungsrufe-Fall vor Verfassungsgericht

Krzysztof Walczak (30) hatte sich die Ordnungsrufe in der Bürgerschaftssitzung vom 10. Mai 2023 in der Debatte um den CDU-Antrag "Hamburgs Partnerschaft mit einer Stadt in Israel verwirklichen" eingefangen. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Der Antrag sei zulässig, aber unbegründet, erklärte das höchste Hamburger Gericht. Die angefochtenen Ordnungsrufe seien nicht zu beanstanden.

Walczak hatte sich die Ordnungsrufe in der Bürgerschaftssitzung vom 10. Mai 2023 in der Debatte um den CDU-Antrag "Hamburgs Partnerschaft mit einer Stadt in Israel verwirklichen" eingefangen.

Zunächst hatte er erklärt: "In der Westminster Abbey ist es ein Erzbischof, der dem König von England die Krone auf sein Haupt setzt. Im Hamburger Rathaus sind es hingegen der Ober-Pinocchio Dennis Thering und seine christdemokratische Schwindlertruppe, die der Unwahrheit die Krone aufsetzen."

Bürgerschaftsvizepräsident André Trepoll (47) ermahnte Walczak daraufhin, sich an den parlamentarischen Sprachgebrauch zu halten. Dieser fuhr daraufhin unter anderem fort: "Wer so wie die CDU mit ihrer Migrationspolitik für den Einlass Hunderttausender Antisemiten nach Deutschland verantwortlich ist, wer so wie die CDU bei jedem Israel-Antrag in unserem Parlament rein taktisch abstimmt, der begibt sich in die Nähe antisemitischer Fahrwasser" - was ihm den ersten Ordnungsruf einbrachte.

Der zweite Ordnungsruf und die Androhung, Walczak das Wort zu entziehen, folgte, nachdem dieser gesagt hatte: "Wir werden dem vorgelegten Antrag zustimmen, obwohl – hören Sie gut zu, Herr Thering – die unappetitlichen drei Buchstaben der deutschen Politik, nämlich C, D und U, auch auf dem hier vorgelegten Antrag stehen, obwohl die Hamburger CDU ein rein instrumentelles Verhältnis zum Staat Israel hat, obwohl die Bundes-CDU mit ihrer Migrationspolitik Antisemitismus und damit eine Vielzahl antisemitischer Übergriffe …" Weiter kam er nicht.