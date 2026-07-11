AfD-Spitzenkandidat Sigmund präsentiert umstrittenen 100-Tage-Plan für Sachsen-Anhalt

Magdeburg - AfD -Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) hat in Magdeburg ein 100-Tage-Programm für die Zeit nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt vorgestellt. Zehn der Punkte sollen unmittelbar nach dem möglichen Wahlsieg umgesetzt werden. Das ist geplant!

Ulrich Siegmund (35) tritt bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als AfD-Spitzenkandidat an. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie Siegmund erklärte, wünschen sich seiner Auffassung nach viele Menschen in Sachsen-Anhalt einen politischen Wandel.

Zugleich kritisierte er die anderen Parteien und warf ihnen vor, sich vor allem mit der AfD zu beschäftigen, anstatt eigene Inhalte zu entwickeln.

Die AfD habe die Politik zudem wiederbelebt und gebe inzwischen den politischen Kurs vor. "Wir geben den Ton an", so Siegmund beim Landesparteitag.

Nach einem möglichen Wahlsieg der AfD sollen nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur daher folgende zehn Maßnahmen unmittelbar durchgesetzt werden: