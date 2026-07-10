Mehr als 2,5 Millionen Euro für Anti-AfD-Kampagnen gesammelt

Magdeburg/Schwerin - Der Verein Campact hat vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mehr als 2,5 Millionen Euro gesammelt.

Zehntausende Menschen spendeten für eine Kampagne gegen die AfD. (Symbolbild) © Katharina Kausche/dpa

Mit dem Geld aus diesem sogenannten "NoAfD-Fonds" will die Organisation lokale Initiativen und Vereine sowie Kampagnen gegen die AfD unterstützen.

"Die AfD mag Millionen in ihren Wahlkampf stecken, doch ihr steht eine starke demokratische Zivilgesellschaft gegenüber", erklärte die Leiterin Politik und Kampagnen von Campact, Luise Neumann-Cosel (40).

"Zehntausende Menschen machen mit ihren Spenden deutlich: Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sind nicht braun, sondern bunt und demokratisch."

In Wahlumfragen hatte die AfD in beiden Bundesländern zuletzt vorn gelegen. In Sachsen-Anhalt findet die Landtagswahl am 6. September statt, in Mecklenburg-Vorpommern zwei Wochen später.