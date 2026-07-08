Anja Kohl irritiert mit Meinung zum AfD-Parteitag: Bayerischer Rundfunk bezieht Stellung

München/Berlin - Nach einem irreführenden Meinungsbeitrag der Journalistin Anja Kohl (55) zum AfD-Parteitag in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch" hat sich der Bayerische Rundfunk zu Wort gemeldet.

Anja Kohl (55) sorgte mit ihrem Meinungsbeitrag für Kritik. © Henning Kaiser/dpa

"Aus Sicht der Redaktion wäre es durchaus lohnenswert gewesen, über die Proteste und den Umgang damit in der Sendung zu diskutieren. Dafür fehlte am Ende der Sendung leider die Zeit", schrieb der öffentlich-rechtliche Sender in seinem Blog zu Korrekturen und Stellungnahmen zu Programminhalten.

In der Sendung am vergangenen Sonntag war es unter anderem um den AfD-Bundesparteitag in Erfurt und gewalttätige Angriffe auf Journalisten bei linken Gegendemonstrationen gegangen. Diese Attacken thematisierte Kohl in der Meinungsrubrik "Freude und Ärger der Woche".

"Die AfD hat es nicht geschafft, öffentlich sich davon zu distanzieren, überhaupt öffentlich Stellung zu nehmen", sagte Kohl.

"Mein absolutes Ärgernis dieser Woche: Journalisten in diesem Land, die berichten, müssen geschützt werden vor Angriffen. Und man muss dann auch Parteien haben, die sich distanzieren von so einer Sache."