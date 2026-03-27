AfD wählt neuen Vorstand - Urban will Partei weiter führen

Dresden - Die sächsische AfD will am Samstag ab 10 Uhr auf einem Parteitag in Löbau einen neuen Landesvorstand wählen.

Der sächsische AFD-Parteichef Jörg Urban (61) möchte erneut gewählt werden. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Parteichef Jörg Urban (61) möchte seine Truppe weiter führen und mahnte im Vorfeld Geschlossenheit an. "Wir gehen davon aus, dass wir in Zukunft noch deutlich mehr Gegenwind bekommen werden als bisher", sagte er kürzlich in Dresden.

Die politischen Gegner würden angesichts der Erfolge der AfD bestimmt noch viel größere Geschütze auffahren. "Darauf muss man als Partei vor allem mit Geschlossenheit reagieren."

Urban sitzt seit 2014 für die AfD im Landtag in Dresden, seit Oktober 2017 führt er die Fraktion. Seit 2018 ist er zudem Landeschef. Der sächsische AfD-Landesverband war im Dezember 2023 als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft worden.

Die AfD wies das stets zurück, wehrte sich aber bislang vergebens juristisch dagegen. Auf dem Parteitag wird auch AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla (50) ein Grußwort halten.

Die sächsische AfD hat nach eigenen Angaben derzeit rund 4500 Mitglieder und will Anfang nächsten Jahres die Marke von 5000 knacken.