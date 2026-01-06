Bei Gerichtsentscheid: Ostbeauftragte für AfD-Verbotsantrag

Erfurt - In der Debatte um ein mögliches Verbot der AfD sieht die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (38, SPD ), die Bundesländer in besonderer Verantwortung.

Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (38), hat sich in der Sache um ein Verbot der AfD klar positioniert. © Lilli Förter/dpa

"Sollte das Gericht die Einstufung des Verfassungsschutzes bestätigen, dann erwarte ich von den Ländern, dass sie aktiv werden, damit es zu einem Verbotsantrag kommt", sagte die 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Ihre Forderung richtet sie insbesondere an die Bundesländer, in denen die Sozialdemokraten mitregieren. Die Beschlusslage ihrer Partei sei in diesem Punkt eindeutig, erklärte Kaiser. "Es hilft, dass inzwischen auch in den westdeutschen Bundesländern die AfD zunehmend als Bedrohung erkannt wird."

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD im vergangenen Frühjahr bundesweit als gesichert extremistisch eingestuft. Die AfD klagt gegen diese Einstufung vor dem Verwaltungsgericht Köln.

Die Bewertungen einzelner AfD-Landesverbände durch einzelne Landes-Verfassungsschutzbehörden ist von diesem Rechtsstreit nicht berührt.