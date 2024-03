"Erschütternd": Mehr als 100 Rechtsextreme arbeiten für AfD im Bundestag!

Berlin - Die AfD beschäftigt über 100 Mitarbeiter aus dem rechtsextremen Milieu im Bundestag. Darunter Neonazis, Identitäre und Burschenschaftler. Das ergaben Recherchen des Bayrischen Rundfunks (BR), die am heutigen Dienstag veröffentlicht wurden.

Mehr als die Hälfte der AfD-Abgeordneten beschäftigen Personen, die in Organisationen aktiv sind, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft werden - darunter auch die Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel (45) und Tino Chrupalla (48). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Dem Sender liegen interne Namenslisten und aktuelle Mitarbeiterverzeichnisse aus dem Bundestag bzw. der AfD-Fraktion vor, mithilfe derer mehr als 500 Personen identifiziert wurden, die für die AfD-Bundestagsfraktion oder ihre Abgeordneten arbeiten.



Mehr als 100 von ihnen sind in Organisationen aktiv, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Darunter sind Mitglieder aus dem Umfeld der "Identitären Bewegung", der "Neuen Rechten" und der "Jungen Alternative" sowie Reichsbürger und Neonazis.

Die AfD-Fraktion hat nach eigenen Angaben (Stand: 16. Februar) 182 Mitarbeiter. Da jedoch nur wenige der 78 Abgeordneten ihr Team auf ihrer Webseite nennen und auch die Bundestagsverwaltung keine Details nennt, ist unklar, wie viele Mitarbeiter genau beschäftigt werden.

Unter den Mitarbeitern sind demnach Personen, die in den rechtsextremen Organisationen Führungspositionen einnehmen und namentlich in Verfassungsschutzberichten auftauchen. Laut dem BR arbeiten in der AfD-Fraktion Teilnehmer von Neonazi-Aufmärschen aus Chemnitz, Dortmund, Dresden, Magdeburg und Zwickau.