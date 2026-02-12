Demo gegen AfD: Hundert Vermummte wollen Polizeiabsperrung durchbrechen

Freiburg - Nach einer Demo mit rund 1800 Teilnehmern gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Freiburg kam es auf dem Europaplatz zu Sitzblockaden und Ausschreitungen.

Nach einer Demo gegen die AfD kam es in Freiburg zu Ausschreitungen. © Nick Kauz / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilt, versuchten rund Hundert vermummte Demonstranten mit Schlagwerkzeugen eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein.

Außerdem wurden Nägel in der Zähringerstraße ausgelegt.

Zuvor wurde im Bürgerhaus Zähringen eine übelriechende Substanz ausgebracht, die von der Feuerwehr beseitigt werden musste.