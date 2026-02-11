Nach Vetternwirtschaft-Vorwürfen bei der AfD: Kritik kommt jetzt aus eigenen Reihen

Magdeburg - Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft brodelt es gewaltig in den Rängen der AfD . Jetzt kommt die Kritik nicht nur von den Parteigegnern, sondern aus den eigenen Reihen.

Die AfD-Landtagsabgeordneten Ulrich Siegmund (35, M.) und Tobias Rausch (35, r.) stehen im Zentrum von Vetternwirtschaft-Vorwürfen. © Hendrik Schmidt/dpa

Seit einigen Wochen steht die gesichert rechtsextremistische AfD Sachsen-Anhalt mächtig unter Beschuss. Es kamen Umstände von sogenannten Überkreuz-Anstellungen ans Licht.

Illegal ist dies nicht und Ulrich Siegmund (35), Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, tat die Vorwürfe zuletzt auf Instagram als "Fake News" der "Systemmedien" ab. Doch der Unmut ist groß, selbst unter Parteimitgliedern und -freunden.

Jetzt meldete sich beispielsweise Hannes Loth (44), Bürgermeister von Raguhn-Jeßnitz, auf der Plattform "X" (ehemals Twitter).

"Die Vorgänge sind ein Schlag ins Gesicht für alle Mitglieder, die an der Basis harte Arbeit für unsere Partei leisten", so der 44-Jährige, "Geschockt müssen unsere Mitglieder diese Vorgänge ertragen. Ich habe dazu nur eine Frage: Wo ist eigentlich der Landesvorsitzende?"

Mit dieser Frage bezieht er sich auf Martin Reichardt (56), der als Landesvorsitzender eigentlich Konsequenzen ziehen müsste, seit dem Lautwerden der Vetternwirtschaft-Vorwürfe aber die Füße stillhält.