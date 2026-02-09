Nach Höckes Rede: AfD stellt Strafanzeige gegen Polizei

Erfurt - Nach einer Rede im Thüringer Landtag von Björn Höcke (53, AfD ) haben zwei Abgeordnete der Fraktion Strafanzeige gegen die Polizei gestellt.

Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke (53) könnte wieder juristischer Ärger drohen. © Martin Schutt/dpa

"Es kann und darf nicht hingenommen werden, dass über die Presse der Eindruck strafbarer Handlungen erzeugt wird, obwohl Ermittlungen rechtlich ausgeschlossen sind", teilte der justizpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Sascha Schlösser (51), mit.

Er und der Thüringer AfD-Vize-Fraktionschef Daniel Haseloff (37) stellten nach eigenen Angaben Strafanzeige "gegen unbekannte Amtsträger der Thüringer Polizei wegen Verfolgung Unschuldiger". Sie berufen sich vor allem auf den Schutz der Abgeordneten vor strafrechtlicher Verfolgung für Reden im Parlament.

Landespartei- und Fraktionschef Höcke hatte in einer Rede im Landtag seine Sicht darauf geschildert, warum er wegen einer Wahlkampfrede im Jahr 2021 in Sachsen-Anhalt rechtskräftig verurteilt wurde. In dieser Erläuterung hatte er die Parole erneut ausgesprochen.

Die Polizei hatte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigt, dass sie dem Verdacht einer möglichen Straftat nachgeht. Andere Medien hatten unter Berufung auf die Polizei berichtet, diese habe Ermittlungen aufgenommen.