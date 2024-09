Ex-Bundespräsident Gauck hält AfD nicht für eine Nazi-Partei

Ex-Bundespräsident, Joachim Gauck (84), sehe bei der Landtagswahl keine übergroße Zahl von Wählern, die ein Nazireich zurückhaben wollen. © Christophe Gateau/dpa

Auf die Frage, ob Spitzenpolitiker wie NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst (49, CDU) mit solchen Behauptungen recht hätten, antwortete der 84-Jährige in der ARD-Talksendung "Caren Miosga": "Nein, das haben sie nicht. Es sind Nazis in dieser Partei, Nazis gibt es in ganz Europa, besonders viele übrigens in Russland. Aber diese Leute werden wir nicht unbedingt los, weil wir aus unseren Gesellschaften das Destruktive nicht verbannen können."

Gauck sagte weiter, das Problem bestehe nicht darin, dass eine übergroße Zahl von Wählern in Europa ein Nazireich wie zu Adolf Hitlers Zeiten zurückhaben wollten. Vielmehr bestehe das Problem darin, "dass sie ihrer eigenen Kraft der Gestaltung unseres Gemeinwesens weniger zutrauen als bestimmten Führungskräften".

Sie wollten offenbar "lieber Gefolgschaft sein" unter autoritär regierenden Führungsfiguren wie dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán "und ähnlichen Typen".

Eine selbstbestimmte und auf Debattenkultur beruhende offene Gesellschaft mache solchen Menschen Angst - und deshalb gebe es diese Anschlussform an die Nazi-Ideologie.

"Aber wir würden einen schweren Fehler machen, wenn wir unsere politische Auseinandersetzung, die unbedingt sein muss, wenn wir die konzentrieren würden auf die Nazifrage", sagte Gauck am Abend nach der Brandenburg-Wahl.