Fälschung von Wahlunterlagen? AfD-Mann sagt nach Haftstrafe Unwahrheit

Erlangen - Die falschen Angaben eines Erlanger AfD -Stadtratskandidaten, die zu einem Sitzverlust der Partei und der Annullierung von fast 10.000 Stimmen geführt hatten, haben nun auch ein juristisches Nachspiel.

10.000 AfD-Stimmen für die Tonne: Die Kreuze, die für nicht wählbare Personen gemacht werden, sind ungültig. Genau das ist bei dieser Wahl passiert. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Gegen den 39-Jährigen werde wegen Fälschung von Wahlunterlagen ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth auf dpa-Anfrage mit.

Es liege eine Anzeige der Stadt Erlangen vor. Der Mann sei noch nicht vernommen worden.

Der AfD-Kandidat war in der Vergangenheit zu einer Haftstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden - dies macht ihn laut Gesetz unwählbar.

Bei der Aufstellung der Liste habe er in den Unterlagen jedoch angegeben, wählbar zu sein.

Die Staatsanwaltschaft machte keine Angaben darüber, wegen welchen Deliktes der Mann verurteilt wurde und ob er tatsächlich im Gefängnis war oder zur Bewährung verurteilt worden war.