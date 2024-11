Fast 34.000 Euro! AfD-Politikerin flieht nach Russland und kassiert weiter ab

Olga Petersen (42) floh nach Russland, kassiert aber für ihre Mandate in der Hamburger Bürgerschaft und in der Bezirksversammlung Harburg weiterhin ihre Diäten ab. © Imago / Eibner

Petersen, die im russischen Omsk geboren wurde, hat in Hamburg zwei Mandate. Seit 2020 sitzt sie in der Bürgerschaft, zudem hat sie einen Platz in der Bezirksversammlung Harburg. Auch wenn man sie in den Plenarsälen schon lange nicht mehr gesehen hat, hält sie weiterhin noch schön die Hand auf.

Wie Bild nun vorrechnet, ist das Nichtstun allerdings äußerst lukrativ für die 42-Jährige. Für ihr Bürgerschafts-Mandat erhält sie monatlich 4448 Euro, gesehen wurde sie dort seit Mitte Mai nicht mehr. Laut Bürgerschaftskanzlei ließ sich Petersen stets entschuldigen. In Summe kassierte sie also für ein halbes Jahr insgesamt 26.688 Euro!

In der AfD ist sie mittlerweile rausgeflogen, gegen sie läuft ein Parteiausschlussverfahren. Trotzdem hat sie es geschafft, im Mai in die Bezirksversammlung gewählt zu werden.

Auch im Stadtteilparlament wartet man seit Februar auf ihre Anwesenheit. Für dieses Mandat hat Petersen im Übrigen bislang 7017 Euro erhalten. Zusammengerechnet sind es als rund 34.000 Euro, die Petersen bekommen hat, ohne anwesend zu sein oder eine Leistung erbracht zu haben.