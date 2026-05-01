Fast 40.000 Euro fehlen auf Konto: AfD in Stuttgart setzt Notvorstand ein

Stuttgart - Wegen finanzieller Ungereimtheiten hat der Landesvorstand der AfD den kompletten Vorstand des Kreisverbands Stuttgart abberufen. Grund seien "erhebliche organisatorische und finanzielle Klärungsbedarfe", teilte der Landesvorstand in Stuttgart mit.

Die Stuttgarter AfD steht nun in der Pflicht, den Verbleib der Gelder aufzuklären. © Silas Stein/dpa

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Parteikreisen erfuhr, sollen 39.200 Euro auf dem Konto im Kreisverband Stuttgart verschwunden sein. Es habe "merkwürdige Überweisungen" gegeben. Demnach informierte der Kreisvorstand die Polizei.

Diese ermittle wegen Betrugsvorwürfen – die Polizei Stuttgart bestätigte das zunächst nicht.

Dem Kreisvorstand wird intern nach dpa-Informationen vorgeworfen, dass niemand das Parteikonto laufend kontrolliert habe. Man habe zunächst nach Aufkommen der Ungereimtheiten auf die Mitwirkungspflicht des Kreisvorstands gesetzt.

Der Kreisvorstand sei dem aber zu zögerlich nachgekommen, hieß es. Er war zunächst aber nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.