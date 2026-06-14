Neue AfD-Jugend in Baden-Württemberg gegründet: Vorsitzender steht fest

Donzdorf - Begleitet von Protesten hat sich die neue Jugendorganisation der AfD , die Generation Deutschland (GD), auch in Baden-Württemberg formiert. Zum neuen Vorsitzenden wurde bei der Gründungsversammlung in Donzdorf im Kreis Göppingen Benjamin Götz (29, AfD) gewählt.

Benjamin Götz (29, AfD) ist der neue Vorsitzende der Generation Deutschland. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Er setzte sich in einer Kampfkandidatur knapp gegen den Landtagsabgeordneten Chris Hegel durch. Götz erhielt 40 Stimmen, sein Kontrahent Hegel 38. Eigentlich war erwartet worden, dass Hegel das Rennen macht, unter anderem weil er den Rückhalt des Landesverbands genießt. Vor der Tür gab es Proteste gegen das Treffen.

Der neue Chef der Jugendgruppierung, Benjamin Götz, 29 Jahre alt, kommt aus Schwäbisch Hall, ist gelernter Kfz-Mechatroniker und arbeitet in einem Autohaus.

Er saß nach eigenen Angaben zwei Jahre im Landesvorstand der Südwest-AfD und vier Jahre im Landesvorstand der Jungen Alternative (JA). 2025 kandidierte Götz erfolglos für den Bundestag.

"Mir liegt die Jugendarbeit am Herzen", sagte er nach seiner Wahl der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir wollen eine selbstbewusste und ernstzunehmende Jugend aufbauen, die mit anderen Parteien konkurriert und in einem guten Austausch mit dem Landesverband steht", sagte Götz.