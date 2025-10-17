Fotomontage als Straftat? AfD-Politiker Bystron vor Gericht

München - Wegen einer von ihm in sozialen Medien veröffentlichten Fotomontage steht der AfD -Politiker Petr Bystron (52) am Freitag ab 9 Uhr vor Gericht.

Sieht sich mal wieder in der Opferrolle: AfD-Mann Petr Bystron (52) bezeichnet das verfahren als politische Instrumentalisierung der Justiz. © Britta Pedersen/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Europaabgeordneten vor, mit der Collage, auf der unter anderem Ex-Kanzlerin Angela Merkel (71) mit erhobenem Arm und ausgestreckter Hand zu sehen ist, den "Hitlergruß" verwendet zu haben.

Bystron bestreitet das. Das Verfahren bezeichnete der AfD-Politiker vor Beginn als politische Instrumentalisierung der Justiz.

Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Das Amtsgericht München hatte in dem Fall auf Antrag der Staatsanwaltschaft schon einen Strafbefehl erlassen - wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Bystron legte dagegen aber Einspruch ein.

Damit wird der Fall nun, mehr als drei Jahre nach der Veröffentlichung des Beitrags auf Twitter, vor Gericht behandelt.