Hier wackelt die AfD-Brandmauer bereits: Jetzt droht der Rauswurf

Potsdam/Steinhöfel - Der Umgang mit der AfD und der sogenannten Brandmauer auf kommunaler Ebene sorgt in Brandenburg für politische Querelen.

Im beschaulichen Steinhöfel gibt es politischen Ärger. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Gegen eine Gemeindevertreterin im ostbrandenburgischen Steinhöfel (Oder-Spree-Kreis) hat der Kreisverband der Linken einen Parteiausschluss-Antrag gestellt. Das sagte der Landesgeschäftsführer der Linkspartei in Brandenburg, Stefan Wollenberg.

Der Grund: Das Linke-Mitglied und ein AfD-Politiker - beide fraktionslos - wollen in der Gemeindevertretung Steinhöfel eine gemeinsame Fraktion bilden. Zuvor berichteten mehrere Medien.



Linke-Geschäftsführer Wollenberger sagte der dpa mit Verweis auf eine Beschlusslage der Partei: "Wir arbeiten nicht mit Extremisten zusammen, wir haben keine gemeinsamen Positionen."

Der Landesvorsitzende der AfD-Brandenburg, René Springer (46), stört sich dagegen nicht an einer Zusammenarbeit: "Die Bildung der Fraktion ‚Vernunft und Verantwortung‘ folgt einem Grundprinzip der AfD – mit jedem zusammenzuarbeiten, der es gut mit unserem Land meint."

Vor Tagen hatten das AfD-Mitglied Matthias Natusch und das Linke-Mitglied Bettina Lehmann unter dem Titel "Brücken statt Brandmauern - Vernunft statt Spaltung" angekündigt, dass sie eine neue Fraktion in der Gemeindevertretung Steinhöfel gebildet hätten. "Wir gründen uns, weil unsere gemeinsamen Schnittmengen zu deutlich sind, um sie durch künstliche Grenzen zu ignorieren", so Lehmann in einer Mitteilung bei Facebook.