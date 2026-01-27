Hitlergruß auf Plakat? Wie die AfD den Gerichtsstreit abwenden will

Frankfurt (Oder) - Vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) hat der Prozess gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Wilko Möller (59) wegen eines Wahlplakates begonnen. Es geht um die Frage: Ist darauf ein verbotener Hitlergruß zu sehen?

Das Medieninteresse an AfD-Politiker Wilko Möller (59) ist groß. © Patrick Pleul/dpa

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hatte Anklage gegen den AfD-Politiker wegen des Verdachts des Verwendens verbotener Symbole erhoben. Die Angeklagten - neben Möller auch ein Werbegrafiker - ließen von ihren Verteidigern erklären, dass sie sich nicht zur Sache einlassen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.



Es geht um ein Plakat Möllers im Landtagswahlkampf 2024, auf dem zwei Erwachsene zu sehen sind, die die Arme über drei sitzende Kinder heben. "Wir schützen eure Kinder" steht darüber. Die Ähnlichkeit der Geste mit dem Hitlergruß veranlasste die Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen.

Die AfD will einen Stopp des Verfahrens erreichen und fordert Immunität für den AfD-Abgeordneten Möller. Das würde einen weitreichenden Schutz vor Strafverfolgung bedeuten. "Wilko Möller wird mit diesem Strafverfahren und mit diesem Prozess ein schlimmes Unrecht getan", meinte der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Hans-Christoph Berndt (70).

Der mitangeklagte Werbegrafiker soll für das Wahlplakat ein Bild spiegelverkehrt eingesetzt haben, damit es so aussehe, als ob der Mann den rechten Arm hebt. Laut Anklage erkannte er die optische Übereinstimmung mit einem Hitlergruß.