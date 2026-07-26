Demo gegen Infostand der AfD: Zwei Polizisten werden verletzt

Göttingen - Am Samstag wollte die AfD eigentlich in der Göttinger Innenstadt einen Infostand abhalten - hierbei wurden sie aber durch über 100 Demonstranten gestört. Es verlief nicht alles friedlich.

Ein Infostand der AfD wurde durch Demonstranten gestört. (Archivfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Von 10 bis 15 Uhr hatte die Rechtsaußen-Partei auf dem Markt in Göttingen (Niedersachsen) einen Infostand zum Thema Naturschutz aufgebaut.

Laut Angaben der Polizei protestierten rund 150 Menschen gegen die Aktion. Demnach stießen die Teilnehmer wiederholt den Stand der Partei um oder schirmten ihn so ab, dass Interessierte nicht herantreten konnten.

Die Einsatzkräfte der Polizei mussten zeitweise mit Lautsprecherdurchsagen dazwischen gehen und die Demonstranten beiseite schieben.

Im Laufe der Versammlung wurde ein Polizist von einem Gegendemonstranten mit einer PET-Flasche angegriffen und verletzt. Er musste sich in medizinische Behandlung begeben und ist nicht mehr dienstfähig.

Außerdem klagte eine Beamtin über Ohrenschmerzen, nachdem ihr wiederholt mit einer Trillerpfeife ins Ohr gepfiffen wurde.