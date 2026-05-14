Mario Voigts Doktortitel weg: AfD stellt Gutachten von Plagiatsjäger vor

Erfurt - Die Technische Universität (TU) Chemnitz hat Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (49, CDU ) den Doktortitel entzogen . Nun will die AfD-Fraktion ein Gutachten eines Plagiatsjägers vorlegen.

Laut AfD-Fraktionschef Björn Höcke (54) belaste das Gutachten den Thüringer Regierungschef "schwer". © Martin Schutt/dpa

"Neues Gutachten belastet Mario Voigts Doktorarbeit schwer", heißt es in der Einladung zu der Präsentation durch Fraktionschef Björn Höcke (54) und den österreichischen "Plagiatsjäger" und Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber am kommenden Mittwoch in Erfurt. Kritik an dem Vorgehen der AfD kam von Vertretern der anderen vier Landtagsfraktionen.

AfD-Fraktionsvize Daniel Haseloff (37) sagte in der Landespressekonferenz, dass seine Fraktion das Gutachten in Auftrag gegeben und bezahlt habe. Es gehe seiner Fraktion um den Inhalt der von der Technischen Universität Chemnitz beanstandeten Dissertation von Voigt, darum, "wie der Ministerpräsident tickt" sowie dessen "charakterliche Züge", erklärte Haseloff.

Einfluss auf das von Voigt in Aussicht gestellte Verwaltungsgerichtsverfahren gegen den Entzug des Doktortitels wolle die AfD nicht nehmen.

CDU-Fraktionschef Andreas Bühl (39) bezeichnete das Agieren der AfD-Fraktion als Schmutzkampagne. Kritik am Vorgehen der AfD kam auch von den CDU-Koalitionspartnern BSW und SPD sowie der oppositionellen Linken.