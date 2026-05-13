"Conni redet nicht mit Faschos!": Protest gegen AfD-Nachwuchs auf "Schultour"

Dresden/Pirna/Bautzen - Mit einer " Schultour " geht die AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland" (GD) in Sachsen derzeit auf Stimmenfang. Nach einem Start am vergangenen Freitag in Pirna standen in dieser Woche unter anderem drei Berufsschulzentren in Dresden auf dem Programm. Dabei formierte sich auch Protest.

Am BSZ "Bau und Technik" in der Pirnaischen Vorstadt von Dresden warb die AfD-Jugend im Rahmen einer "Schultour" um Unterstützung. (Archivfoto) © Holm Helis

So waren einige Juso-Mitglieder am Dienstag an den Infoständen präsent und hielten Banner wie "Conni redet nicht mit Faschos!" oder "Antifaschismus since 1863" in die Höhe.

Der AfD-Nachwuchs zeigte sich davon unbeeindruckt. Im Vorfeld erklärten die Organisatoren: "Bis zu den Sommerferien geben wir Schülern überall in Sachsen die Möglichkeit, mit denjenigen ins Gespräch zu kommen, vor denen sie ihre linken Lehrer warnen."

Angesichts dieses Vorhabens ist der Dresdner Kreiselternrat äußerst besorgt. "Schulen müssen geschützte Orte des Lernens, der Vielfalt und des demokratischen Miteinanders bleiben – keine Kulisse für politische Provokationen und Einschüchterungsversuche", sagte der Vorsitzende Stefan Kraft (41).

Besonders problematisch sei die bewusste Inszenierung als jugendliche Lifestyle-Kampagne, die politische Botschaften und Narrative mit Stickern, Social-Media-Optik, popkultureller Ansprache sowie vermeintlich harmloser Schulhofästhetik verbinde. Man fordere die Stadtverwaltung daher auf, "alle vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen, um eine solche Einflussnahme im direkten Schulumfeld zu unterbinden".