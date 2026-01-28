Migranten-Stopp und Stellenabbau bei Ministerien: Das will die AfD 2026

Dresden - Die AfD -Fraktion im Sächsischen Landtag bleibt bei ihrem Nein zum Konsultationsmechanismus mit der Minderheitsregierung von CDU und SPD .

Jörg Urban (61, AfD) erklärte, dass ferner eine flächendeckende Arbeitspflicht für Migranten notwendig sei. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Der Mechanismus diene nur dazu, über "Absprachen im Hinterzimmer Sonderwünsche von Grünen und Linken zu berücksichtigen", sagte Fraktionssprecher Felix Menzel in Dresden.

Die AfD bevorzuge das übliche parlamentarische Verfahren mit Beratungen, Expertenanhörungen und Arbeit in den Ausschüssen. Um die besten Lösungen für Sachsen zu finden, müsse es bei allen Abstimmungen im Landtag um die Sache gehen und nicht um Brandmauern.

Partei- und Fraktionschef Jörg Urban (61) verlangte eine "Migrationswende" mit einem Aufnahmestopp für Migranten. Die nordafrikanischen Staaten müssten zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden.

Heimaturlaub von Ukraine-Flüchtlingen soll nicht mehr geduldet werden. Wer zum Schutz nach Deutschland komme und dann Urlaub in der Heimat mache, müsse den Schutzstatus verlieren. Zudem verlangte Urban, "Messergewalt" härter zu bestrafen.