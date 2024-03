Mit Live-Musik, Bratwurst und Schokokuchen: Hunderte Pirnaer demonstrierten am Rathaus gegen AfD-OB

Pirna - "Alle zusammen für Solidarität und Offenheit": Unter diesem Motto demonstrierten am Dienstagabend mehrere Hundert Menschen am Pirnaer Rathaus, wollten so eine Antwort auf die Wahl des neuen AfD-Oberbürgermeisters Tim Lochner (54, parteilos, trat für die AfD an) geben. Der war tags zuvor im Stadtrat vereidigt worden und hatte mit einer Schweigeminute für russische Anschlagsopfer überrascht.