Nach AfD-Pleite in Thüringen: SPD-Innenminister bedankt sich bei seiner Partei für den "Kampf"

Erfurt - Die AfD hat sich am Sonntag nicht den zweiten Landratsposten in Thüringen sowie bundesweit gesichert. Stattdessen setzte sich CDU-Kandidat Christian Herrgott (39) in der Stichwahl um den Landratsposten im Saale-Orla-Kreis gegen den gelernten Tischlermeister Uwe Thrum (49) durch. Thüringens Innenminister Georg Maier (56) bedankte sich bei seiner eigenen Partei und sprach von einer "Trendwende".