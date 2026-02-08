Kritik an der AfD: Wird im Bundes- und Landtag Vetternwirtschaft betrieben?
Magdeburg - Nächster Vorwurf gegen die AfD: Umfangreiche Recherchen haben ergeben, dass bei der Rechtsaußen-Partei wohl Vetternwirtschaft betrieben wird. Auch der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund (35), sei wohl betroffen.
Der Vater von Siegmund soll demnach bei dem Bundestagsabgeordneten Thomas Korell (42, AfD) angestellt sein - und dafür satte 7725 Euro monatlich kassieren, das geht aus Recherchen von ZDF Frontal hervor. Das Gleiche gelte für die Eltern des Landtagsabgeordneten Matthias Büttner (35).
Zwar wolle der AfD-Landesverband zu den Anschuldigungen und Recherchen keine Stellungnahme beziehen, doch Ulrich Siegmund selbst meldete sich jetzt zu Wort.
Auf Instagram teilte er ein Video, in dem er klarstellt: In sogenannten Überkreuz-Anstellungen sieht er kein Problem, er findet es sogar gut und würde selbst Angehörige von Kollegen anstellen.
"Vertrauen ist bei uns das Entscheidende", erläutert der 35-Jährige. "Was bringt mir denn der bestqualifizierteste Mitarbeiter, wenn der nach einem halben Jahr sagt: 'Überraschung, ich bin von Correctiv, ich bin vom Titanic-Magazin, ich bin vom Verfassungsschutz.'"
Stellungnahme von AfD-Mann Siegmund
Vetternwirtschaft bei der AfD hat System
In den Recherchen von ZDF Frontal spricht ein anonymer Mitarbeiter der AfD von "Vetternwirtschaft und unzulässiger Bereicherung" und dass "Steuergelder für Familienangehörige eingesackt werden". Es würde sich demnach nicht um Einzelfälle, sondern um eine "Praxis mit System" handeln.
Besonders in der Landtagsfraktion von Sachsen-Anhalt kommen immer mehr sogenannte Überkreuz-Anstellungen ans Licht.
Beispielsweise sind drei Geschwister des Parlamentarischen Geschäftsführers der Magdeburger AfD-Fraktion, Tobias Rausch (35), bei der Bundestagsabgeordneten Claudia Weiss (51) angestellt.
Die Tochter von Weiss wiederum arbeitet derzeit in der Landtagsfraktion, erfuhr MDR Sachsen-Anhalt. Und die Ehefrau von Fraktionsvize Hans-Thomas Tillschneider (48) sei seit einigen Monaten beim Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt (34) angestellt, berichtet die Volksstimme.
Illegal ist eine solche Anstellung nicht - weder im Bundestag noch im Landtag.
Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa