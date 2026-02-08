Kritik an der AfD: Wird im Bundes- und Landtag Vetternwirtschaft betrieben?

Magdeburg - Nächster Vorwurf gegen die AfD : Umfangreiche Recherchen haben ergeben, dass bei der Rechtsaußen-Partei wohl Vetternwirtschaft betrieben wird. Auch der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt , Ulrich Siegmund (35), sei wohl betroffen.

Der AfD wird Vetternwirtschaft vorgeworfen. © Heiko Rebsch/dpa

Der Vater von Siegmund soll demnach bei dem Bundestagsabgeordneten Thomas Korell (42, AfD) angestellt sein - und dafür satte 7725 Euro monatlich kassieren, das geht aus Recherchen von ZDF Frontal hervor. Das Gleiche gelte für die Eltern des Landtagsabgeordneten Matthias Büttner (35).

Zwar wolle der AfD-Landesverband zu den Anschuldigungen und Recherchen keine Stellungnahme beziehen, doch Ulrich Siegmund selbst meldete sich jetzt zu Wort.

Auf Instagram teilte er ein Video, in dem er klarstellt: In sogenannten Überkreuz-Anstellungen sieht er kein Problem, er findet es sogar gut und würde selbst Angehörige von Kollegen anstellen.

"Vertrauen ist bei uns das Entscheidende", erläutert der 35-Jährige. "Was bringt mir denn der bestqualifizierteste Mitarbeiter, wenn der nach einem halben Jahr sagt: 'Überraschung, ich bin von Correctiv, ich bin vom Titanic-Magazin, ich bin vom Verfassungsschutz.'"