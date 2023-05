Sächsischer AfD-Abgeordneter will Geheimnis hinter möglichen Chemtrails lüften

Dresden - Seit der Landtagswahl 2014 sitzt die Alternative für Deutschland (AfD) im sächsischen Parlament. Dabei stellen ihre Abgeordneten immer wieder merkwürdige Anfragen. Nun geht es dem Landtagsmitglied Sebastian Wippel (40) in einer Kleinen Anfrage um das Thema Chemtrails.

Der AfD-Abgeordnete Sebastian Wippel (40) möchte von der Staatsregierung mehr über das Treiben in Sachsens Himmel erfahren. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Mit dem Begriff werden in einer gleichnamigen Verschwörungstheorie Kondensstreifen bezeichnet.

Bei diesen soll es sich aber nicht um normale, aus Eiskristallen bestehende Hinterlassenschaften von Flugzeugen handeln, sondern um Sprühspuren von chemischen Substanzen.

Mit dem Versprühen dieser Stoffe, argumentieren die Anhänger der Theorie, würden dann Regierungen oder das Militär versuchen, das Verhalten oder die Gesundheit der betroffenen Bevölkerung zu manipulieren.

Nun ist auch Sebastian Wippel der Theorie auf den Leim gegangen, berichtet der Spiegel.

In einer Kleinen Anfrage an die sächsische Staatsregierung stellt er fest, dass eine "wachsende Anzahl von Bürgern des Öfteren Flugbewegungen festgestellt".

Diese würden von den Beobachtern mit einer zielgerichteten Einbringung von Chemikalien in die Luft in Verbindung gebracht werden, so der Abgeordnete.

Dabei ist die wissenschaftliche Grundlage für die Theorie extrem dünn. Atmosphärenforscher gehen davon aus, dass die Streifen deshalb so lange am Himmel sind, weil die heutigen Flugzeuge höher fliegen und größere Motoren haben.

Dadurch würde auch mehr von dem Wasserdampf in der Atmosphäre zurückbleiben.