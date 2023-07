Soziologe erklärt Aufstieg der AfD: Ostdeutsche fühlen sich "abgewertet und missachtet"

Jena - Nach Ansicht des Jenaer Soziologen Klaus Dörre (65) profitiert die AfD in den ostdeutschen Bundesländern von einer gefühlten Entwertung vieler Menschen.

Dörre sagte dem "Spiegel", dass Gewerkschaften im Umgang mit der AfD vor einem "echten Dilemma" stehen. Teils gebe es unter Gewerkschaftsmitgliedern rechtspopulistische Haltungen und die Forderung nach einer politischen Neutralität der Gewerkschaften.

Dabei gehöre der antifaschistische Grundkonsens "quasi zur Geburtsurkunde der Gewerkschaften", erklärte der 65-Jährige. Zugleich seien die Gewerkschaften im Osten aber schwächer als im Westen.

"Würden sie kompromisslos gegen ihre rechtsorientierten Funktionsträger in den Betrieben vorgehen, verlören sie vollends den Rückhalt in den Belegschaften, bei denen diese oft ein hohes Ansehen genießen - und würden noch schwächer", so Dörre.