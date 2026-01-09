Ermittlungen gegen AfD-Politiker in "Neumitglieder-Affäre" eingestellt

Düsseldorf/Aachen - Die Staatsanwaltschaft Aachen wird in der sogenannten " Neumitglieder-Affäre " keine Ermittlungen gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Klaus Esser (44) aufnehmen.

Die Staatsanwaltschaft sieht keinen Grund für Ermittlungen gegen Klaus Esser (44, AfD) in der "Neumitglieder-Affäre". Ein anderes Verfahren gegen ihn läuft aber weiter. © IMAGO / Sven Simon

Es gebe keinen hinreichenden Anfangsverdacht, so eine Sprecherin der Behörde zur dpa. Damit endet eine längere Prüfung des Vorgangs.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts gefälschter akademischer Abschlüsse aber weiter gegen Esser.

Weil der AfD-Politiker bei seiner Bewerbung auf den Posten des Landesgeschäftsführers der AfD vor Jahren gefälschte Hochschulabschlüsse eingereicht haben soll, gab es im November 2024 eine Razzia bei Esser. Seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Parallel war damals bekanntgeworden, dass es eine Anzeige gegen Esser wegen angeblichen Unregelmäßigkeiten bei Neumitgliedern gab.

Esser soll laut einem damals eingeleiteten Parteiausschlussverfahren als Dürener Kreischef zwischen Oktober 2023 und Januar 2024 in mehreren Fällen ein Formular für Neumitglieder unterschrieben und beim Landesvorstand eingereicht haben, "obwohl er kein Aufnahmegespräch und keine Adressverifizierung durchgeführt hatte".