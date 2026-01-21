Strafbefehl nach Zeugnis-Affäre: AfD-Politiker soll 13.500 Euro zahlen

Aachen/Düsseldorf - Die Staatsanwaltschaft Aachen will einen Strafbefehl über 13.500 Euro gegen den AfD -Landtagsabgeordneten Klaus Esser (44) wegen mutmaßlich gefälschten Hochschulabschlüssen beantragen.

Gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Klaus Esser wurde ein Strafbefehl beantragt. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Für den Vorgang soll die Immunität des Abgeordneten temporär aufgehoben werden.

Ein entsprechender Tagesordnungspunkt wurde kurzfristig für den nicht öffentlichen Teil des Rechtsausschusses am Mittwoch angesetzt. Die Staatsanwaltschaft Aachen äußerte sich auf Anfrage nicht.

Bei dem geplanten Strafbefehl von 90 Tagessätzen von je 150 Euro wäre Esser nicht vorbestraft - das wäre er erst ab 91 Tagessätzen. Der Abgeordnete kündigte am Mittwoch allerdings an, Einspruch zu erheben - damit käme es zu einem Prozess.

Die Staatsanwaltschaft Aachen hatte Ermittlungen gegen den AfD-Abgeordneten aufgenommen und im November 2024 seine Wohnung in Düren durchsuchen lassen.