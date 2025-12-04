Verdächtiger Brief löst Polizeieinsatz bei der AfD aus - Was steckt dahinter?

Von Andreas Rabenstein

Berlin - Ein Brief mit einer verdächtigen weißen Substanz hat in der AfD-Parteizentrale in Berlin-Reinickendorf einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Die Polizei ermittelt nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens. (Symbolbild)  © Carsten Koall/dpa

Schnell konnte aber am frühen Donnerstagnachmittag Entwarnung gegeben werden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Kriminaltechniker der Polizei und die Experten der Feuerwehr ordneten das Pulver als "absolut ungefährlich" ein: Es war Zucker.

Die Polizei war mit zehn Beamten im Einsatz.

Zudem waren mehrere Feuerwehrwagen vor Ort im Eichhorster Weg. Nun ermittelt die Polizei wegen der Störung des öffentlichen Friedens.

