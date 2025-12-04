Verdächtiger Brief löst Polizeieinsatz bei der AfD aus - Was steckt dahinter?
Von Andreas Rabenstein
Berlin - Ein Brief mit einer verdächtigen weißen Substanz hat in der AfD-Parteizentrale in Berlin-Reinickendorf einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.
Schnell konnte aber am frühen Donnerstagnachmittag Entwarnung gegeben werden, sagte ein Polizeisprecher.
Die Kriminaltechniker der Polizei und die Experten der Feuerwehr ordneten das Pulver als "absolut ungefährlich" ein: Es war Zucker.
Die Polizei war mit zehn Beamten im Einsatz.
Zudem waren mehrere Feuerwehrwagen vor Ort im Eichhorster Weg. Nun ermittelt die Polizei wegen der Störung des öffentlichen Friedens.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa