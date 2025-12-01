Nach Hitler-Persiflage bei AfD-Jugend: Erste Konsequenzen für Alexander Eichwald

Herford/Gießen - Nach dem Aufsehen erregenden Auftritt von Alexander Eichwald bei der Gründungsveranstaltung der neuen AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland" (GD) in Gießen hat ihn die AfD in Herford aus ihrer Fraktion im dortigen Stadtrat abgezogen.

Bei einer Bewerbungsrede für einen Vorstandsposten hatte der Kandidat Alexander Eichwald eindeutig Adolf Hitler nachgeahmt. © Screenshot/AfDTV

Das sagte der Bielefelder AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Kneller (32). Zudem laufen nach seinen Angaben im AfD-Kreisverband die Vorbereitungen für ein Parteiausschlussverfahren gegen Eichwald.

Er sei erst seit ein paar Wochen in der AfD gewesen. Es kenne ihn kaum jemand, sagte Kneller. "Und diejenigen, die ihn kannten, sagen, dass er nie das R gerollt hat." Er habe sich bisher unauffällig verhalten. Das spreche dafür, dass sein Auftritt in Gießen eine Aktion gewesen sei, ob auf eigene Faust oder im Auftrag Dritter sei Spekulation.

Die AfD sei sich sofort einig gewesen und leite alles in die Wege, "um ihn überall dort, wo es gehe loszuwerden."

Die Stadt Herford aktualisierte am Montag ihre Angaben zu Eichwald auf der Internetseite des Stadtrates: Seit der Konstituierung des neu gewählten Stadtparlamentes vor wenigen Wochen war er dort als Mitglied der AfD-Fraktion genannt. Seit diesem Montag ist er als fraktionsloser, sachkundiger Bürger in mehreren Ausschüssen tätig.