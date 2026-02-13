Vorwürfe der Vetternwirtschaft: AfD-Kandidat kassiert Kritik aus eigenen Reihen

Stuttgart - AfD -Spitzenkandidat Markus Frohnmaier (34) steht unter Druck. Mitten im Wahlkampf muss er sich gegen Vorwürfe der Vetternwirtschaft wehren. Nun gibt es Kritik an der Anstellungspraxis aus den eigenen Reihen.

Unter anderem wurde Kritik von Co-Landeschef Emil Sänze (75, AfD) laut. © Christoph Schmidt/dpa

"Das hat auf jeden ein Geschmäckle", sagt etwa Südwest-Fraktionschef Anton Baron (38, AfD) der Deutschen Presse-Agentur. Zwar sei die Praxis der Überkreuz-Anstellungen völlig legal. Aber man könne dabei nicht ausschließen, dass es wirklich nur um Leistung gehe. "Wir legen extrem viel Wert auf Leistung und Qualifikation."

Derzeit sieht sich die AfD Sachsen-Anhalt mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft in den eigenen Reihen konfrontiert. Auch der baden-württembergische AfD-Spitzenkandidat Frohnmaier steht in der Kritik. Frohnmaier hatte bestätigt, dass seine Frau für den AfD-Bundestagsabgeordneten Johann Martel arbeitet.

Der 34-Jährige selbst weist die Vorwürfe zurück. "Man muss immer mal schauen, wie ist eigentlich jemand für eine Aufgabe qualifiziert, und per se zu sagen, nur weil man irgendwie aus der Familie kommt, darf der nicht mehr Politik machen oder für eine Partei arbeiten, das ist falsch", sagte Frohnmaier dem SWR. Es komme auf den Einzelfall an.

Frohnmaier ist auch Vize-Fraktionschef der AfD im Bundestag und enger Vertrauter von Parteichefin Alice Weidel. Er will Ministerpräsident Baden-Württembergs werden, kandidiert aber nicht für den Landtag.