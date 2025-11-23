Was hält die AfD von einer CDU-Minderheitsregierung im Ländle?

Hechingen/Stuttgart - Die baden-württembergische AfD würde nach eigenen Angaben eine CDU-geführte Minderheitsregierung im Landtag unter bestimmten Voraussetzungen tolerieren. Das betonten die Landeschefs Markus Frohnmaier und Emil Sänze im Vorfeld des Parteitags in Hechingen im Zollernalbkreis.

Markus Frohnmaier (34) bezieht Stellung zur Koalitionsfrage im Ländle. © Bernd Weißbrod/dpa

Wenn die richtigen Themen angepackt würden, dann würde die AfD auch zustimmen, sagte Frohnmaier.

Er nannte konkret die Senkung der Energiepreise, die Rückführung aller Ausreisepflichtigen und die Stärkung der Polizei. "Dann sind wir für alles in diesem Bereich offen."

Die Union müsse auch ein Interesse daran haben. Es werde Zeit, dass die Brandmauer falle, sagte Frohnmeier.

Man würde als Voraussetzung einer Duldung zudem darauf bestehen, dass Experten in die Regierung kämen, sagte Sänze.

Die AfD rechnet mit einem historischen Wahlerfolg bei der Landtagswahl im März 2026. In Umfragen lag die Partei zuletzt bei rund 20 Prozent – auf Platz zwei hinter der CDU.