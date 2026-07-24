Wirtschaftsinstitut: AfD-Wähler schaden sich aus diesem Grund selbst am meisten

Magdeburg - Nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hätte eine Umsetzung von AfD - Forderungen negative Folgen für den Geldbeutel vieler Menschen in Sachsen-Anhalt .

DIW-Präsident Marcel Fratzscher schätzt, dass eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt teuer für die Bürger werden könnte. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Obwohl vieles an der Unzufriedenheit der Menschen in starken AfD-Regionen verständlich ist, würden sie sich mit der Wahl der AfD selbst am meisten schaden", urteilt das DIW Berlin in einer Kurzstudie. Das gelte nirgendwo mehr als in Sachsen-Anhalt.

"Sachsen-Anhalt ist älter, strukturschwächer und von kleineren Unternehmen geprägt - und damit verwundbarer als der Bundesdurchschnitt", so die Forscher.

"Durch die von der AfD geforderte Politik - den Austritt aus Euro und EU, Abschottung und einen Stopp der Zuwanderung sowie massive staatliche Kürzungen - würden Menschen dort im Durchschnitt jährlich rund 1600 Euro pro Kopf an Einkommen verlieren; zudem könnten rund 10.000 Arbeitsplätze verloren gehen", schreiben die Ökonomen.

Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Einkommensverluste durch eine AfD-Politik in Sachsen-Anhalt bis zu doppelt so hoch ausfallen könnten wie im Bundesdurchschnitt.