Weit vor anderen Parteien in Umfrage: AfD stürmt Spitze in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin - Sieben Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sieht eine Wahlumfrage die AfD bei 37 Prozent und damit weit vor allen anderen Parteien.

Eine aktuelle Wahlumfrage bringt die AfD mit 37 Prozent deutlich an die Spitze vor allen anderen Parteien. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (51) kommt bei der repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der "Ostsee-Zeitung" auf 23 Prozent, die CDU auf 13 Prozent. Die Linke, die aktuell mit der SPD die Landesregierung bildet, sieht die Umfrage bei 11 Prozent. Gewählt wird in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September.

FDP (2) und Grüne (4) erhielten in der Umfrage jeweils weniger als fünf Prozent und würden damit aus dem Landtag fliegen. Das BSW, bisher nicht im Schweriner Landtag vertreten, liegt in der Umfrage bei 5 Prozent und damit genau auf der Kippe.

Forsa hat für die repräsentative Umfrage vom 9. bis 16. Februar 1.003 Wahlberechtigte in Mecklenburg-Vorpommern befragt.

Im Vergleich zu einer Wahlumfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR, die Ende Januar veröffentlicht worden war, legt die AfD zwei Prozentpunkte zu, die SPD büßt zwei Punkte ein. Die CDU landete in der NDR-Umfrage bei 13 Prozent, die Linke bei 12 Prozent und das BSW bei 6 Prozent. Grüne und FDP blieben unter fünf Prozent.