Vetternwirtschaft? Mann von AfD-Politikerin arbeitet bei Bundestags-Abgeordneten

Er sei als wissenschaftlicher Mitarbeiter in seinem Büro beschäftigt, erklärte Schröder auf Nachfrage. Zuvor hatte der Podcast "Inside AfD" des Nachrichtenmagazins Politico darüber berichtet. "Er ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Qualifikation seit Beginn der Legislatur in meinem Bundestagsbüro beschäftigt", sagte Schröder dem Podcast.

Muhsal betonte demnach: "Arbeitsverhältnisse in parlamentarischen Büros richten sich nach den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen." Der Deutschen Presse-Agentur sagte Schröder, der Mitarbeiter habe einen Doktor in Philologie.

Bei der AfD waren zuletzt mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Bundestagsabgeordneten beschäftigt worden sind. Für Aufsehen sorgten solche Fälle unter anderem in Sachsen-Anhalt, wo im September ein neuer Landtag gewählt wird.

Wiebke Muhsal ist parlamentarische Geschäftsführerin der Thüringer AfD-Fraktion, deren Vorsitzender Björn Höcke (53) ist. Vertreter der Thüringer AfD hatten sich in den vergangenen Tagen teils kritisch zu sogenannten Überkreuz-Einstellungen geäußert.