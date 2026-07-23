Darum darf die Kreistagsfraktion in Ravensburg nicht mehr AfD heißen

Ravensburg - Die bisherige AfD -Fraktion im Ravensburger Kreistag soll nicht mehr unter dem Namen Alternative für Deutschland auftreten.

Gründe seien unter anderem Aussagen und Vorfälle, die nicht mit den Werten der AfD vereinbar seien. © Stefan Puchner/dpa

Der Landesvorstand der AfD Baden-Württemberg hat laut Mitteilung beschlossen, der Kreistagsfraktion die Berechtigung zur Verwendung des Parteinamens, der Kurzbezeichnung AfD sowie der Kennzeichen der Partei zu widerrufen.

Die Fraktionsführung und die fraktionsinterne Zusammensetzung seien aus Sicht des Landesvorstandes nicht mehr mit den Grundsätzen, Interessen und der politischen Zuordnung der AfD vereinbar, hieß es.

"Wenn der Name der AfD geführt wird, muss auch zweifelsfrei AfD-Politik vertreten werden", erklärten die Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier und Emil Sänze in der Mitteilung.

Der stellvertretende Vorsitzende der siebenköpfigen Fraktion, Walter Schuler, sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), man wolle das intern besprechen und einen Rechtsanwalt zurate ziehen. Unter anderem er selbst und der Vorsitzende der Kreistagsfraktion seien inzwischen aus der Partei ausgetreten.