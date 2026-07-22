Gegenwind für Bildungszeit: AfD kritisiert Anspruch auf Bildungsurlaub

Dresden - Nach Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner (66) macht auch die AfD gegen den in Sachsen gesetzlich verbrieften Anspruch auf Bildungsurlaub mobil.

Ab 2027 hat jeder Arbeitnehmer in Sachsen Anspruch auf Bildungsurlaub. Das passt nicht jedem. © picture alliance/dpa/dpa Themendienst

Das Anliegen komme für die sächsischen Unternehmen zur absoluten Unzeit, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Frank Peschel (52).

"Die wirtschaftliche Lage ist schwierig, viele Unternehmen kämpfen ums Überleben. Wir müssen die Wirtschaft in diesen Zeiten entlasten, nicht belasten!"