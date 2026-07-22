Gegenwind für Bildungszeit: AfD kritisiert Anspruch auf Bildungsurlaub
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Dresden - Nach Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner (66) macht auch die AfD gegen den in Sachsen gesetzlich verbrieften Anspruch auf Bildungsurlaub mobil.
Das Anliegen komme für die sächsischen Unternehmen zur absoluten Unzeit, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Frank Peschel (52).
"Die wirtschaftliche Lage ist schwierig, viele Unternehmen kämpfen ums Überleben. Wir müssen die Wirtschaft in diesen Zeiten entlasten, nicht belasten!"
Die Bildungszeit war erst im Februar im Landtag beschlossen worden. Ab 2027 können sich Arbeitnehmer dafür drei Tage im Kalenderjahr freinehmen.
Wirtschaftsverbände und Kommunen hatten sich bis zuletzt gegen den Bildungsurlaub ausgesprochen.
Titelfoto: picture alliance/dpa/dpa Themendienst