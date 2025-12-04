Wird Berlin jetzt dunkel? Grüne und Linke wollen Leuchtreklame stoppen
Berlin - Berlin ohne Leuchtreklame? Grüne und Linke sprechen sich deutlich gegen Werbetafeln aus und würden deren Einsatz am liebsten ganz untersagen.
Beide Parteien stehen hinter dem umstrittenen Volksbegehren "Berlin werbefrei". Dieses hatte einen Gesetzesentwurf beim Abgeordnetenhaus eingereicht.
Darin vorgesehen: Digitale Werbeanlagen, kommerzielle Werbung in öffentlichen Einrichtungen sowie Werbung an Baugerüsten sollen abgeschafft werden.
Digitale Werbetafeln würden nach Ansicht der Parteien und des Volksbegehrens viel Energie verbrauchen und zu einer zunehmenden Lichtverschmutzung beitragen. Zudem argumentieren beide, dass beleuchtete Werbeanlagen Autofahrer ablenken könnten.
Doch die Initiative ist mit ihrem Anliegen im Abgeordnetenhaus nicht durchgedrungen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.
"Werbung in der Stadt wird häufig als Symbol und Ausdruck einer modernen, aufstrebenden, wirtschaftlich wachsenden Gesellschaft angesehen", so das Abgeordnetenhaus gegenüber der B.Z.
