Er trat nach fehlerhaftem Bericht zurück: Grünen-Gelbhaar scheitert mit Politik-Comeback

Berlin - Der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar (49) ist mit seinem Versuch eines politischen Comebacks vorerst gescheitert.

Stefan Gelbhaar (49, Grüne) sah sich Belästigungsvorwürfen ausgesetzt. © Annette Riedl/dpa

Bei einer Wahlversammlung des Grünen-Kreisverbands Pankow gelang es dem 49-Jährigen nicht, als Direktkandidat für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September 2026 nominiert zu werden.

Er unterlag bei einer digitalen Abstimmung für den Wahlkreis Pankow 6 seiner Mitbewerberin Suncica Klaas klar mit 83 zu 179 Stimmen, wie der Kreisverband mitteilte. Zwar handelte es sich bei dieser Abstimmung noch nicht um den eigentlichen Wahlgang, der am frühen Abend zum Abschluss der Versammlung mit Stimmzetteln geplant war. Gelbhaar trat für diesen Wahlgang nach Angaben des Kreisverbands aber nicht mehr an.

Der Politiker war Ende 2024 wegen Vorwürfen gegen ihn in die Schlagzeilen geraten, die zum Teil auf falschen Aussagen beruhten. Nach Angaben des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) hatten Frauen zum Teil anonym, zum Teil eidesstattlich versichert, von dem Politiker belästigt worden zu sein.

Gelbhaar wies das zurück, verlor aber sein Mandat im Bundestag: Kurz nach Bekanntwerden der Anschuldigungen verzichtete er auf eine Kandidatur für die Grünen-Landesliste zur Bundestagswahl. Im Januar wählten ihn die Pankower Grünen als bereits nominierten Direktkandidaten wieder ab.