Dönerpreis-Explosion: Grünen-Politikerin spricht im Bundestag ein Machtwort

Berlin - Die Dönerpreise kennen nur eine Richtung: nach oben. Nun hat sich die Grünen-Abgeordnete Hanna Steinmüller (30) des Themas in einer flammenden Rede angenommen.

Hanna Steinmüller (30, Grüne) ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Sie berichtete in der Haushaltsdebatte im Bundestag zu Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen am Dienstag über eine Begegnung mit Jugendlichen des Kinder- und Stadtteiltreffs "frisbee" in Berlin-Gesundbrunnen.

Diese traten mit einem wichtigen Anliegen an die Politikerin heran. "Für sie sind momentan neben der Frage, wohin sie ziehen, wenn sie ausziehen, vor allen Dingen die gestiegenen Dönerpreise ein Thema", sagte Steinmüller.

Und weiter: "Ich weiß, dass das für ganz viele Menschen hier überhaupt kein Alltagsthema ist und dass das teilweise vielleicht auch ein bisschen verächtlich gemacht wird.

Daher habe sie den Jugendlichen versprochen, diese Sorgen und Nöte "hier zumindest sichtbar zu machen." Von der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch (42) gab es ein Verbieten!"-Zwischenruf, woraufhin die 30-Jährige verlautbarte: "Wir werden das nicht mit dem Haushaltsplan des Bauministeriums lösen."

Steinmüller betonte weiter, dass es ihrer Ansicht nach "zur Volksvertretung gehört, diese unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen". Dafür gab es Beifall von den Grünen sowie von Abgeordneten der SPD und der FDP.

Im Interview mit den "Stuttgarter Nachrichten" sprach das Mitglied im Bundestagsausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen jetzt über ihre Beweggründe.

"Ich hatte in den vergangenen Jahren viele Jugendliche zu Gast im Bundestag und habe auch mit vielen Jugendlichen auf der Straße gesprochen, die gesagt haben, dass das für sie ein großes Thema ist", erklärte Steinmüller und hob hervor: "Für sie macht es einen Unterschied, ob ein Döner 3,50 Euro oder 7 Euro kostet. Und weil Jugendliche in den vergangenen Jahren relativ wenig politisches Gehör bekommen haben, wollte ich diese Lebensrealität in den Bundestag tragen."