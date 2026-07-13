Grünen-Spitzenkandidatin wird bei Männlichkeitsdebatte deutlich: "Das hilft uns im Wahlkampf nicht"

Magdeburg - Die von einigen Mitgliedern der Grünen angeregte Debatte über ein modernes Männerbild hat aus Sicht der Grünen-Spitzenkandidatin, Susan Sziborra-Seidlitz (48), keine Relevanz für den Wahlkampf ihrer Partei in Sachsen-Anhalt .

Für Susan Sziborra-Seidlitz (48) gibt es dringlichere Fragen, als festzulegen wie Männer sein sollen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Auf ein kürzlich veröffentlichtes Papier über "moderne Männlichkeit", angesprochen, sagte sie nach einer Sitzung des Parteivorstandes in Berlin:

"Das hilft uns im Wahlkampf nicht, das ist nichts, was wir brauchen."

Sie glaube zwar auch nicht, dass diese Debatte den Wahlkämpfenden in Sachsen-Anhalt schade. Doch es sei "so ein bisschen Selbstbeschäftigung".

Sziborra-Seidlitz, die ihrerseits Naturschutz und eine drohende Verschlechterung der Gesundheitsversorgung in den Fokus rückt, sagte mit Blick auf die Männlichkeits-Debatte: "Ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die solche Fragen jetzt debattieren, lieber nach Sachsen-Anhalt oder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen und dort mit uns - Hands On - Wahlkampf mache."