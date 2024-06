Grüne lachen bei Gedenken an Polizisten-Mord an Rouven L. und entschuldigen sich

Bei der Rede von Innensenatorin Iris Spranger (62, SPD) zum Gedenken des ermordeten Polizisten Rouven L. kam es im Landesparlament zu einem unschönen Zwischenfall. © Hannes P Albert/dpa

Noch am Donnerstagabend hat sich Grünen-Abgeordnete Tuba Bozkurt (41) entschuldigt. "Er war pietätlos und unanständig und ich bereue ihn zutiefst", teilte sie auf der Plattform X mit.

"Die Angehörigen, Freund:innen und Kolleg:innen von Rouven L., die ich damit verletzt habe, bitte ich aufrichtig um Entschuldigung." Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

In der Fragestunde bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus hatte Spranger über den Mord an dem Polizisten Rouven L. in Mannheim am Freitag vergangener Woche zu sprechen begonnen. Er war bei einer islamkritischen Kundgebung von einem Angreifer mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb.

Die SPD-Politikerin sagte: "Der schreckliche Tod von Mannheim zeigt uns natürlich ..." Dann gab es einen Zwischenruf "Mannheim ist tot?" und daraufhin Lachen. Spranger antwortete: "Ich würde darüber nicht lachen."