BSW fordert Schulgipfel für Sachsen

Dresden - Das BSW hat angesichts der Studie zur Arbeitszeit von Lehrern in Sachsen Reformen angemahnt.

Lars Wurzler (48, BSW) fordert einen Schulgipfel. © Steffen Füssel

Der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Lars Wurzler (48), forderte Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) auf, sein Maßnahmenpaket zurückzunehmen und stattdessen einen Schulgipfel einzuberufen.

Burkhard Naumann (38) von der Bildungsgewerkschaft GEW stellte die Frage, warum es für Lehrkräfte in Sachsen keine effektive Arbeitszeiterfassung gibt.

"Sie ist gesetzlich verpflichtend und in anderen Branchen längst Standard. Hier besteht dringender Handlungsbedarf", so Naumann.